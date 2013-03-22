Беларусь выплатила третий в этом году платеж по долгу МВФ

Минск. Беларусь осуществила третий платеж в 2013 году по долгу Международному валютному фонду в размере 82,2 млн долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

«22 марта 2013 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 82,2 млн долл.)», - говорится в сообщении Минфина Беларуси.

Это третий платеж по кредиту МВФ с начала нынешнего года. Так, 14 января Беларусь выплатила 99 млн долл., 23 января – 84,1 млн долл.

Как следует из графика платежей, опубликованного на официальном сайте МВФ, наибольшие выплаты в 2013 году придутся на апрель, июнь и октябрь: в эти месяцы Беларусь должна будет выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу).

Справка УНИАН. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах пять траншей кредита в рамках программы стэнд-бай на 3,46 млрд долл.

В 2011 году Беларусь выплатила процентные платежи по кредиту в 54,7 млн SDR (83,5 млн долл.), в 2012 году – сделала пять платежей по долгу на общую сумму 303,5 млн SDR (465,2 млн долл.).

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

В 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.