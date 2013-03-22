Столичная налоговая напоминает о крайнем сроке уплаты авансов по налогу на прибыль

Государственная налоговая служба Украины в Киеве напоминает предпринимателям, что крайний срок уплаты авансов по налогу на прибыль за март 2013 года – 29 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева.

В ведомстве также обратили внимание, что с начала года действуют новые реквизиты для уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в Киеве за январь-февраль мобилизировала в бюджеты всех уровней 5,47 млрд грн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2012 года. При этом уплата налога на прибыль предприятий увеличилась на 43% – до 645 млн грн.