Кипр сможет избежать дефолта - кредиторы одобрили выделение финпомощи

Политическое решение о предоставлении Кипру финпомощи одобрено всеми странами еврозоны, а также всеми институтами, вовлеченными в переговоры: Еврокомиссией, МВФ и ЕЦБ.

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам внеочередного заседания совета, сообщает «Газета.ру».

«Оно поддержано всеми странами еврозоны. И тремя институтами», - сказал Й.Дейсселблум на пресс-конференции сегодня утром.

Основными решениями, принятыми по итогам многочасового заседания, стали планы реструктуризации второго крупнейшего банка острова и подтверждение кредитной помощи размером не более 10 млрд евро. Таким образом, Кирп сможет избежать дефолта.

Й.Дейсселблум пояснил, что депозиты до 100 тыс. евро в кипрских банках «будут гарантированы». Второй по величине банк Кипра Laiki bank будет реструктуризирован немедленно и будет разделен на «хороший» и «плохой» банк, причем последний со временем перестанет существовать.

По словам главы Еврогруппы, которые приводит РИА «Новости», финпомощь Кипру содержит 4,2 млрд евро, которые будут получены от реструктуризации Laiki bank.

При этом Й.Дейсселблум уточнил, что Еврогруппа уже не требует от Кипра собрать 5,8 млрд евро из собственных средств. По его словам, которые приводит ИТАР-ТАСС, Еврогруппа все еще рассчитывает, что Россия согласится смягчить для Кипра условия выплаты кредита на 2,5 млрд евро, выданного в 2011 году.

«Пока нельзя назвать точную дату открытия банков. Это решение будет принято после консультаций с экспертной «тройкой» сегодня в течение дня», - отметил Й.Дейсселблум.

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