Для вхождения в ТС Украина должна выйти из ВТО или пересмотреть условия членства - Азаров

Для вхождения в Таможенный союз Украина должна выйти из Всемирной торговой организации или пересмотреть условия своего членства в ВТО, однако это малопродуктивно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Мир» в воскресенье.

«Украина как независимое государство связана целым рядом международных соглашений. Она раньше России вступила в ВТО. Перед нами стоит вопрос очень простой: либо мы выходим из ВТО и присоединяемся к Таможенному союзу, либо мы должны пересматривать наше соглашение по ВТО в рамках наших обязательств по Таможенному союзу. Все это чрезвычайно трудно и малопродуктивно», - заявил Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина намерена получить статус наблюдателя в ТС.

«Сейчас на первом этапе мы станем наблюдателями в Таможенном союзе и будем постепенно адаптироваться и приспосабливаться может быть к новому формату сотрудничества со странами, которые вошли в Таможенный союз», - заявил он.

При этом Н.Азаров отметил, что Украине выгодно сотрудничество с Таможенным союзом.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

По его словам, такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. По его словам, Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

Напомним, что Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза.