Прогноз по состоянию банковской системы Франции остается негативным - Moody's

Прогноз по состоянию банковской системы Франции остается негативным на фоне сложной операционной обстановки в 2013 году из-за рецессии в Европе, говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Агентство не исключает рисков снижения качества активов банков, хотя и отмечает улучшение дел у четырех крупнейших групп - BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale и BPCE. Им удалось увеличить объем депозитов на 3% за четвертый квартал прошлого года и нарастить резервы ликвидности, передает ПРАЙМ.

Объем оптовых денежных средств (wholesale funds) на балансах этих групп составляет до 35% общей ликвидности, что превышает аналогичные показатели конкурентов. Продолжающийся в Европе долговой кризис грозит ухудшить динамику показателей кредитных портфелей.

"Активы банков в Испании и Италии, приобретенные через местные дочерние подразделения и составляющие до 5% от общего объема активов банков, также представляют риск для финансовой системы (Франции - ред.)", - говорится в докладе Moody's.

В то же время, агентство ожидает роста показателей чистой прибыли по сравнению с 2012 годом, когда их сокращение было связано с большим количеством единовременных списаний.

Справка УНИАН. BNP Paribas Group, материнская структура «УкрСиббанка», в 2012 году увеличила прибыль на 8% - до 6,553 млн евро. Основными владельцами «УкрCиббанка» являются BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций банка) и ЕБРР (15% акций). Банк работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года активы банка составляли 25,89 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 15,31 млрд грн, обязательства - 23,26 млрд грн, уставный капитал - 1,77 млрд грн, собственный капитал - 2,63 млрд грн.

«УкрСиббанк» в 2012 году получил 65,187 млн грн прибыли против 3,768 млрд грн убытка за 2011 год.