Кабмин ожидает 2,5-3,4% роста ВВП в 2013 году благодаря программе активизации экономики

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы, одобренной на заседании правительства 27 февраля 2013 года и обнародованной на веб-портале правительства, составит 2,5-3,4% в 2013 году и 3-4% в 2014 году.

Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно данной программе, ожидаемый уровень инфляции в 2013-2014 годах составит 5-6%, а дефицит государственного бюджета – не более 3,2% ВВП.

Предельный уровень государственного долга не превысит 30,6% ВВП. При этом ежегодное увеличение привлеченных ресурсов международных финансовых организаций ожидается на уровне 1-1,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Основными задачами государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно реальным возможностям экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

6 декабря 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Парламент утвердил госбюджет с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом – 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Документ рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 млрд грн.

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