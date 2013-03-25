Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1340/8,1410 грн/долл.

В понедельник, 25 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2643/0,2647, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5760/10,5865. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2995/1,2997 (пятница — 1,2905/1,2907).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1370/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1370/8,1390.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4960/10,5030, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5215/10,5315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,5395/10,5480.