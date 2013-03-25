Налог на трансфертное ценообразование позволит дополнительно получить 0,5 млрд грн доходов

Введение налога на трансфертное ценообразование, предусмотренное в законопроекте, поданном на рассмотрение в Верховную Раду в середине марта 2013 года, позволит дополнительно аккумулировать в бюджет порядка 0,5 млрд грн доходов.

Об этом сказано в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением правительства №187 и размещенной на сайте Кабмина.

Согласно программе, введение налога запланировано на 2-й квартал 2013 года. Целью его введения является «формирование механизмов государственного регулирования трансфертного ценнообразования», а ответственными за выполнение поставленной задачи определены лично первый вице-премьер-министр, а также главы Министерства доходов и сборов Украины и Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2013 года министр доходов и сборов Украины Александр Клименко призвал народных депутатов как можно скорее принять подготовленный и одобренный правительством законопроект о трансфертном ценообразовании, позволяющий контролировать операции со связанными лицами, в том числе операции по использованию оффшоров. По мнению А.Клименко, документ позволит уйти от понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», а также повысить культуру ведения бизнеса в Украине.

Ранее А.Клименко заявлял, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета. В этой связи в декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

Вместе с тем, в феврале представители аудиторской компании Deloitte назвали данный законопроект несовершенным и требующим доработки. С такой же оценкой выступила Федерация работодателей Украины, возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.