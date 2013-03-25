Инвесторов обяжут уже в этом году проводить расчеты в гривне

В соответствии с Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, Кабмин намерен обязать инвесторов проводить расчеты по инвестиционным операциям на территории Украины исключительно в национальной валюте. Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно программе, первый вице-премьер-министр Украины, Национальный банк, Министерство финансов и Минэкономразвития должны в 2013 году обеспечить обязательный расчет в национальной валюте иностранными инвесторами на законодательном уровне для повышения конкурентоспособности экономики и улучшения инвестиционного климата.

Также в рамках программы для повышения инвестиционной привлекательности страны предусмотрено проведение согласованной политики Кабмина и Нацбанка по управлению инфляцией, развитие внутреннего финансового рынка за счет ценных бумаг органов местного самоуправления, начало работы Группы высокого уровня по вопросам оценки состояния финансового рынка, увеличение объема предлагаемых государственных ценных бумаг на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, согласно «Национальному плану действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», Президент Украины Виктор Янукович поручил Национальному банку Украины (НБУ) в 2013 году обеспечить низкий уровень инфляции наряду с гибким валютным курсом. Национальный банк совместно с Кабинетом министров Украины должны обеспечить взвешенную политику для достижения прогнозированного уровня инфляции в течение 2013 года. Также Нацбанк должен обеспечить постепенное повышение действенности использования процентной ставки как основного инструмента монетарной политики и гибкое управление обменным курсом национальной валюты.