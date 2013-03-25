Кабмин привлечет у Всемирного банка около 850 млн долл. до середины 2014 года

Кабинет министров Украины, в соответствии с Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, намерен до середины 2014 года привлечь финансирование Всемирного банка объемом до 850 млн долл.

Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно программе, первый вице-премьер-министр Украины и Министерство экономического развития и торговли определены ответственными за возобновление диалога со Всемирным банком относительно получения системных займов для финансирования бюджета и проведения структурных реформ. В рамках программы они должны в течение второго полугодия 2013 и первого полугодия 2014 года завершить подготовку системных проектов Всемирного банка «Четвертый кредит на политику развития» и/или «Второй программный кредит на реабилитацию финансового сектора» посредством заключения одного-двух международных соглашений на сумму до 850 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года совет Национального банка Украины принял решение рекомендовать Кабинету министров разработать стратегию структурного реформирования экономики страны, в том числе содействовать возобновлению программы “стенд-бай” с Международным валютным фондом и привлечению средств других глобальных институтов (Всемирный банк, Евросоюз).