На межбанке торги закрылись котировками 8,13/8,14 грн/долл.

В понедельник, 25 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1340/8,1410, к 12:00 сузился спрэд 8,1370/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1375/8,1400 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2643/47, к 12:00 цены поднялись до 0,2649/53. К закрытию цены достигли уровня 0,2648/52. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7190 (-0.1860).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2995/97, а к 15:00 снизились до 1,2937/39. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5760/10,5865, к 12:00 цены ушли вверх 10,5880/10,5980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,5255/10,5345.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1370/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1370/8,1390.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4960/10,5030, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5215/10,5315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,5395/10,5480.