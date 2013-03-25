Профицит платежного баланса Украины в феврале составил 1,3 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины по итогам февраля 2013 года составил 1,3 млрд долл. против дефицита 55 млн долл. в феврале 2012 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в феврале 2013 года составил 967 млн долл. против 1,6 млрд долл. в феврале 2012 года, а профицит финансового и капитального счета составил 2,3 млрд долл. (в феврале 2012 года - профицит финансового счета составлял 1,22 млрд долл.)

Объем прямых инвестиций (сальдо) снизился на 41% - до 492 млн долл. (в феврале 2012 г. - 840 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

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Объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,103 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Долг экономически активных предприятий за февраль т.г. вырос на 3,2% и составил 54,5% от общего объем задолженности, долги предприятий банкротов - 39,9% (- 1,4% по сравнению с 1 февраля).

По данным Госстата, наибольший объем долга по-прежнему зафиксирован в промышленности - 601 млн грн, (581,76 млн грн по состоянию на 1 февраля), наименьший - в сфере развлечений - 41 тыс. грн и сфере информации и телекоммуникаций - 773 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему в Донецкой области - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 февраля), наименьший - в Черновицкой области - 125 тыс. грн (171 тыс. грн на 1 февраля)

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составлял 1,005 млрд грн.