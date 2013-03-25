Профицит платежного баланса Украины в феврале составил 1,3 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины по итогам февраля 2013 года составил 1,3 млрд долл. против дефицита 55 млн долл. в феврале 2012 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в феврале 2013 года составил 967 млн долл. против 1,6 млрд долл. в феврале 2012 года, а профицит финансового и капитального счета составил 2,3 млрд долл. (в феврале 2012 года - профицит финансового счета составлял 1,22 млрд долл.)

Объем прямых инвестиций (сальдо) снизился на 41% - до 492 млн долл. (в феврале 2012 г. - 840 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.