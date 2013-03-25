В Украине задолженность по зарплате превысила миллиард гривен

Объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,103 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Долг экономически активных предприятий за февраль т.г. вырос на 3,2% и составил 54,5% от общего объем задолженности, долги предприятий банкротов - 39,9% (- 1,4% по сравнению с 1 февраля).

По данным Госстата, наибольший объем долга по-прежнему зафиксирован в промышленности - 601 млн грн, (581,76 млн грн по состоянию на 1 февраля), наименьший - в сфере развлечений - 41 тыс. грн и сфере информации и телекоммуникаций - 773 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему в Донецкой области - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 февраля), наименьший - в Черновицкой области - 125 тыс. грн (171 тыс. грн на 1 февраля)

Как сообщал УНИАН,объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составлял 1,005 млрд грн.