Власть придумала, как обеспечить детенизацию экономики

В соответствии с Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, Кабмин намерен запретить расчеты в вексельной форме по импортным операциям без ввоза товаров на территорию Украины. Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

Согласно программе, первый вице-премьер-министр Украины, Национальный банк, Миндоходов и Минэкономразвития должны в 2013 году установить такой запрет для обеспечения детенизации экономики. Также в рамках программы как мера по детенизации предусмотрено установление запрета по учету встречных однородных требований между торговыми и капитальными операциями.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Основными задачами государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно реальным возможностям экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.