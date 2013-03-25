Fitch снизило рейтинги UniCredit SpA до суверенного рейтинга Италии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги международной финансовой группы с активами в Украине UniCredit SpA до уровня суверенного рейтинга Италии BBB+. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба дочернего банка UniCredit SpA в Украине - «Укрсоцбанка».

Согласно сообщению, рейтинги UniCredit SpA были снижены до уровня недавно пониженного суверенного рейтинга Италии: BBB+, long- и F2 краткосрочный. Рейтинг рентабельности, ранее оцененный как a-, был откорректирован до bbb+. Рейтинги непогашенной задолженности также были снижены. Негативный прогноз сохраняется. Также агентство Fitch Ratings пересмотрело рейтинги нескольких других банков Италии.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).