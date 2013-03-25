У Азарова хотят сэкономить 5 млрд грн за счет внедрения электронных закупок

Кабинет министров Украины намерен со второго квартала 2013 года внедрить систему проведения электронных торгов и сэкономить на организации тендеров до 5 млрд грн, что составляет 10% от общего объема государственных закупок. Об этом говорится в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Введение системы электронных закупок позволит обеспечить прозрачность государственных закупок, уменьшить проявления коррупции, обеспечит экономию бюджетных средств», - сказано в программе.

Ответственными за выполнение заданий определены лично первый вице-премьер-министр Украины, а также главы Министерства экономического развития, Антимонопольного комитета, Госказначейства и Государственной службы статистики.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз заявил, что готов возобновить приостановленную в 2011 году программу предоставления финансовой помощи Украине на сумму 200 млн евро, но требует сделать прозрачной систему государственных закупок. В этой связи Министерство экономического развития и торговли Украины намеревалось ввести систему электронных закупок с 1 января 2013 года.