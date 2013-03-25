Большинство банков Кипра возобновит работу во вторник

Большинство банков Кипра откроется во вторник, Bank of Cyprus и Popular Bank возобновят свою работу в четверг, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЦБ островного государства, передает РИА «Новости».

"Все банки, кроме Bank of Cyprus и Popular Bank, откроются во вторник", - сказал собеседник агентства.

Банки Кипра из-за кризиса не работают с 15 марта. Ранее в понедельник министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что точная дата их открытия будет согласована с европейскими партнерами, но цель - сделать это как можно быстрее.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в ночь на понедельник снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. По условиям соглашения, второй крупнейший банк Кипра Laiki Bank будет реструктуризован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие"активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.