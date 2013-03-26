Кипр путем уголовного расследования выяснит причины кризиса банковской системы

В ближайшее время правительство Кипра распорядится о начале уголовного расследования для выяснения причин того, что привело банковскую систему страны на грань банкротства, заявил президент республики Никос Анастасиадис вечером в понедельник в телеобращении к нации.

Заявление было сделано по возвращению президента из Брюсселя. Там в ночь с воскресенья на понедельник он достиг соглашения с Евросоюзом и МВФ о параметрах антикризисного пакета для Кипра, что обеспечило предоставление международными кредиторами помощи островному государству в объеме 10 млрд евро и позволило избежать дефолта страны.

Анастасиадис признал, что переговоры в Брюсселе были очень трудными и временами даже драматичными. «Несмотря на горечь и разочарование, которые мы все чувствовали из-за позиции некоторых наших партнеров, я не считаю, что выход нашей страны из европейской семьи был бы ответом на этот кризис», сказал президент Кипра.

Глава государства сообщил, что ЦБ Кипра, на основе уже принятых парламентом законов, со вторника «вводит некоторые ограничительные меры» в отношении финансовых операций. Однако он поспешил заверить, что «это будут временные меры, которые постепенно будут ослаблены» - «правительство обещает сделать все возможное, чтобы возвращение к нормальной жизни произошло как можно скорее», передает «Газета.Ru» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Читайте также:

Кипр не смог договориться с Россией о выделении необходимой ему финпомощи - Минфин Кипра

Кипрский налог: и для Украины тоже