Межбанк во вторник открылся котировками 8,1360/8,1410 грн/долл.

Во вторник, 26 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1360/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2635/39, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4610/10,4695. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2858/60 (понедельник - 1,2995/97).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1340/8,1410, к 12:00 сузился спрэд 8,1370/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1375/8,1400 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5760/10,5865, к 12:00 цены ушли вверх 10,5880/10,5980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,5255/10,5345.