Требования кредиторов банка «Таврика» принимаются в течение ближайших 30 дней

Требования кредиторов ликвидируемого банка «Таврика» будут приниматься в течение ближайших 30-ти дней.

Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в газете «Урядовый курьер» №56 от 26 марта.

Согласно сообщению, требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации о ликвидации банка, то есть, с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

С 27 марта по 14 мая выплаты вкладчикам банка «Таврика» будут осуществляться через учреждения «Райффайзен Банка Аваль», а в дальнейшем - по индивидуальным обращениям вкладчиков в фонд.