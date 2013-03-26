Столичные «упрощенцы» за два месяца увеличили налоговые платежи в 5 раз

Предприниматели Киева, работающие на упрощенной системе налогообложения, в январе – феврале увеличили объем налоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5 раз – до 157 млн грн с 25,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

По данным налоговой, на упрощенной системе в Киеве работают 86,4 тыс. физических лиц – предпринимателей. Причем, наиболее популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 42,2 тыс. предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине частные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, с начала года увеличили объем налоговых поступлений в 2,8 раза - до 995,1 млн грн с 346,2 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных работников до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев». Ставка единого налога для 5-ой и 6-ой группы составляет 5% и 7% соответственно.

Наиболее популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 641 тыс. предпринимателей. «Упрощенцам» второй группы разрешено подавать отчетность раз в год, а не ежеквартально.