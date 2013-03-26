Госдолг Украины вырос до 66,5 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за февраль 2013 года выросла на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в феврале также на 0,8%, или на 4,474 млрд грн, - до 531,926 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в феврале т.г. сократился на 1,6% - до 38,134 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 4,5%, до 28,415 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в феврале вырос на 2% (с начала года на 5%) - до 52,442 млрд долл., при этом внешний госдолг - на 0,9%, до 26,456 млрд долл., внутренний - на 3,1%, до 25,987 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в феврале уменьшилась на 3,2% - до 14,107 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,678 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,428 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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