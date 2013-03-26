Столичная налоговая напоминает госслужащим об обязательной подаче декларации о доходах до 1 апреля

Государственная налоговая служба Украины в Киеве напоминает государственным служащим о необходимости до 1 апреля подать декларацию о доходах, полученных в 2012 году.

Согласно сообщению ГНСУ Киева, в декларацию вносятся данные об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Неподача декларации в установленный срок может быть поводом для привлечения к административной ответственности – штрафу от 170 до 425 грн. Вместе с тем, если декларация не была подана вовремя по уважительной причине - в следствие болезни или декретного отпуска, ее можно подать до 31 декабря 2013 года.

В числе лиц, обязанных подать декларацию – государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления, военные, депутаты советов всех уровней, судьи, должностные лица прокуратуры, СБУ, таможенной и налоговой служб.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине началась декларационная кампания, которая завершится 1 мая 2013 года. На время проведения декларационной кампании все налоговые органы, задействованные в приеме деклараций, работают в усиленном режиме.