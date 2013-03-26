Крупные вкладчики кипрских банков могут потерять до 40% своих вкладов

Вкладчики кипрских банков, на счетах которых имеются суммы свыше 100 тысяч евро, могут потерять до 40% своих вкладов. Как сообщает BBC, об этом заявил министр финансов Кипра Михалис Саррис.

При этом, по его словам, вкладчики кипрских банков, на счетах которых имеются суммы менее 100 тысяч евро, не будут затронуты вводимыми конфискационными мерами.

По словам министра финансов, неизбежен некоторый отток капиталов после того, как в четверг откроются банки. Однако он считает, что после поступления в банки через несколько недель финансовой помощи ЕС и МВФ положение нормализуется, и к инвесторам вернется уверенность.

Как отмечает BBC, в соответствии с достигнутым соглашением, на крупные счета в двух крупнейших банках страны Кипра будет наложен конфискационный сбор. Стало известно, что счета свыше 100 тысяч евро в банках Bank of Cyprus и Laiki будут заморожены и использованы при рекапитализации первого банка и выплаты задолженности второго, а убытки вкладчиков в конце концов будут конвертированы в банковские акции.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 марта, страны еврозоны, Еврокомиссия, МВФ и ЕЦБ приняли политическое решение о предоставлении Кипру финансовой помощи в размере 10 млрд евро.

Согласно решению, будет проведена реструктуризация второго крупнейшего банка острова Laiki bank. Таким образом, Кипр сможет избежать дефолта.

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