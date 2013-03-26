ПУМБ намерен повышать операционную эффективность без наращивания доли на рынке

В 2013 году «Первый украинский международный банк» в результате изменения стратегии намерен повышать операционную эффективность без наращивания доли на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления ПУМБ Сергей Черненко на пресс-конференции, посвященной презентации финансовых результатов банка за 2012 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По его словам, банк разочарован показателем прибыли по итогам 2012 года, поскольку ставил более высокие цели, поэтому в текущем году основными задачами банка являются повышение эффективности операционной деятельности, внедрение новой автоматизированной банковской системы и повышение продуктивности контакт-центра. Также С.Черненко сообщил, что банк изменил утвержденную ранее стратегию, в соответствии с которой планировалось до 2014 года войти в топ-5 банков по объемам активов, в связи с экономической ситуацией. «Новая стратегия банка предполагает не наращивание доли рынка, а повышение операционной эффективности и уровня сервиса. Мы очень сильны в корпоративном бизнесе, планируем продолжить развитие направлений для малого и среднего бизнеса, кредитования агросектора, факторинга и прямого дилинга, а также хотим усилить присутствие в рознице. Уровень роста кредитного портфеля будет оставаться на уровне прошлого года», - сказал глава правления.

Относительно итогов 2012 года согласно МСФО, глава правления сообщил, что показатель операционного дохода банка вырос на 18% до 204,4 млн долл. по сравнению с 2011 годом. При этом чистая прибыль банка снизилась на 38% до 34,7 млн долл. за счет увеличения отчислений в резервы по кредитам, в то время как показатель обесцененных кредитов снизился. «Мы осознанно увеличили отчисления в резервы, чтобы увеличить покрытие обесцененного портфеля в условиях нестабильного рынка, и в итоге покрытие обесцененного портфеля по итогам 2012 года выросло до 55% с 49%», - прокомментировал С.Черненко. «Мы придерживаемся консервативной политики управления рисками, и наши резервы – это оценки того, что произошло в банковской системе в 2009 году», - добавил он.

Также глава правления сообщил, что, не смотря на снижение темпов роста в банковском секторе страны и ситуацию на рынке, банк увеличил объемы активов, в том числе кредитования, объемы привлеченных средств клиентов и капитал. «Объем выданных кредитов вырос на 8,3% до 2,6 млрд долл., т.е. рост в 4 раза выше, чем по банковской системе в целом. Кроме того, 100% кредитного портфеля покрыто клиентскими средствами, что является стратегической целью для большинства современных банков», - сказал банкир.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк входит в состав ведущей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).

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