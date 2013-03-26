ПУМБ не намерен передавать направление потребкредитования «Банку Ренессанс Капитал»

«Первый украинский международный банк» не намерен передавать направление потребительского кредитования «Банку Ренессанс Капитал», также входящему в состав группы СКМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава правления ПУМБ Сергей Черненко на пресс-конференции, посвященной презентации финансовых результатов банка за 2012 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По его словам, в 2012 году банк увеличил объемы кредитования на 8,3% - до 2,6 млрд долл., при этом наибольшие темпы роста зафиксированы по потребительским кредитам, объем которых вырос до 35% с 15% портфеля розничных кредитов. На вопрос корреспондента УНИАН относительно намерений передать направление розничного кредитования «Банку Ренессанс Капитал», который специализируется на розничном кредитовании, глава правления заявил, что банки не являются конкурентами. ««Банк Ренессанс Капитал» специализируется на массовом сегменте потребительского кредитования, в котором мы не работаем. Наши потребительские кредиты предоставляются по зарплатным проектам и по направлению частного банкинга. У нас абсолютно разные продукты, и в наши планы не входит передача розничного кредитования, мы и дальше будем развиваться как универсальный банк», - сказал С.Черненко.

Как сообщал УНИАН, акционер «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) и «Банка Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит») не намерен проводить слияние банков, они и дальше будут функционировать как разные направления бизнеса.

Сделка по покупке группой СКМ 100% акций «Банка Ренессанс Капитал» завершилась в марте 2011 года. По словам главы наблюдательного совета банка Ильи Архипова, покупка банка «Ренессанс Кредит» была выходом в сегмент потребительского кредитования.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк входит в состав ведущей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).