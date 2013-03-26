Межбанк закрылся повышением доллара и евро

Во вторник, 26 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1360/8,1410, к 12:00 сузился спрэд 8,1375/8,1405. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1410/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2635/39, к 12:00 цены повысились до 0,2636/40. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8600 (+0.1495).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2840/80. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4610/10,4695, к 12:00 цены ушли вверх 10,4685/10,4780. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4735/10,4835.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1340/8,1410, к 12:00 сузился спрэд 8,1370/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1375/8,1400 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5760/10,5865, к 12:00 цены ушли вверх 10,5880/10,5980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,5255/10,5345.