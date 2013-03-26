Эксперт: в Украине 10 банков - лидеров сосредоточили 95% рынка эквайринга

На сегодняшний день в Украине 10 банков - лидеров сосредоточили 95% рынка эквайринга, и концентрация рынка будет продолжаться, при этом лидеры рынка не изменятся, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн в ходе дискуссии на тему: «Банковский бизнес в 2013 году».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, бизнес эквайринга (приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты путём установки на предприятиях торговли (услуг) платёжных терминалов или импринтеров) требует существенных инвестиций и затрат времени, поэтому лидеры на рынке останутся неизменными. «Это основной доход для банков на ближайшие несколько лет с учетом ситуации в кредитовании. Рынок эквайринга достаточно затратный и низко-рентабельный, поэтому банки будут искать способ зарабатывать на этом бизнесе», - сказал банкир.

Также А.Тютюн позитивно оценил инициативу Национального банка относительно ограничения наличных расчетов и сообщил, что в 2012 году объем безналичных платежей составил 12%, в то время как в 2005 году это показатель составлял 3%. «Безналичные платежи растут естественным путем, и будут развиваться независимо от ограничений. Поэтому на первом этапе сумма ограничения в 150 тыс. грн является оптимальной, но в дальнейшем она может быть снижена», - полагает эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, сумма операций с использованием платежных карт в 2012 году выросла на 28,7% - до 741,48 млрд грн. Лидерами по объему выпущенных карт и количеству банкоматов в Украине являются «ПриватБанк» (35,84 млн карт в обороте, 16,25 млн активных карт, 14 879 банкоматов), «Ощадбанк» (10,18 млн карт в обороте, 2,93 млн активных карт, 1 937 банкоматов) и «Райффайзен Банк Аваль» (4,04 млн карт в обороте, 2,85 млн активных карт, 3 423 банкомата).