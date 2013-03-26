Минфин на аукционе 26 марта дополнительно предложил 4-летние валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 марта дополнительно предложил инвесторам 4-летние валютные ОВГЗ и 3-летние госбумаги с возможностью досрочного погашения. Об этом сообщается в обнародованном на сайте министерства графике ОВГЗ-аукционов на март.

Как сообщал УНИАН, на последнем в текущем месяце ОВГЗ-аукционе, 26 марта, Минфин планировал продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также госбумаги, номинированные в валюте, сроком обращения 2 и 3 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 205,87 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 70,033 млрд грн, нерезидентов - 5,505 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.