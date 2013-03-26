S&P ожидает уменьшения ВВП еврозоны

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает уменьшения экономики еврозоны на 0,5% в текущем году против 0,1% ранее, отмечая сохраняющиеся сложные финансовые условия в регионе, сообщается в пресс-релизе агентства, передает РИА «Новости».

В будущем году аналитики S&P ожидают скромного роста в 0,8%. "Недостаточный эффект от монетарной политики ЕЦБ для реальной экономики усугубляет существующие трудности", - считает главный экономист агентства по Европе, Ближнему Востоку и Африке Жан-Мишель Сис (Jean-Michel Six).

Кроме того, он отмечает большую разницу в показателях внешнеторгового баланса разных стран региона. Например, испанский экспорт вырос на 17,5% в 2007-2012 годах, в то время как у Германии этот показатель составляет 14%. У Франции рост составил всего 2,6% за тот же период, а Италия зафиксировала спад на 0,8%.

Экспорт, по мнению S&P, является ключом для ускорения восстановления экономических темпов в Европе. "Чем быстрее растет объем внешней торговли, тем меньше придется показателям внутреннего спроса ориентироваться на восстановление баланса всей экономики", - добавил Сис.