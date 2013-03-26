Ограничение наличных расчетов не приведет к удорожанию банковских услуг - банкиры

Инициатива Национального банка Украины (НБУ) по ограничению наличных расчетов до 150 тыс. грн не приведет к удорожанию банковских услуг для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили журналистам представители НБУ и коммерческих банков в ходе дискуссии на тему: «Банковский бизнес в 2013 году».

Заместитель главы НБУ Вера Рычаковская, подводя предварительные итоги общественного обсуждения инициативы НБУ по ограничению наличных расчетов, отметила, что участники обсуждения озабочены вопросом стоимости банковских услуг по обеспечению безналичных платежей. «Обслуживание наличных платежей является более дорогим для банков, чем безналичных. Кроме того, данная операция является абсолютно стандартной для банков, поэтому не будет стоить клиенту дороже, чем операция с наличностью», - прокомментировала она.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, председатель правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов полагает, что для потребителя товаров и услуг удобнее и выгоднее рассчитываться платежной картой, поскольку при расчете в торговой сети клиент за расчеты не платит, при этом банки обычно устанавливают проценты на остаток по карте.

«Банки будут снижать уровень комиссий, поскольку безналичные платежи для банка дешевле. Кроме того, увеличение остатков на счетах банков снизит стоимость ресурсов, что также позитивно повлияет на стоимость услуг банков», - сказала заместитель председателя правления «Эрсте Банка» Светлана Черкай. По ее словам, банки должны обеспечивать установленные нормативы НБУ по работе с наличностью и закладывают соответствующие расходы в стоимость своих услуг.

Как сообщал УНИАН, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.

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