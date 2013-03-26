Эксперты: оживление кредитования невозможно без снижения ставок по кредитам

Существенный рост объемов кредитования, как в розничном, так и в корпоративном сегменте, невозможен при существующих ставках по кредитам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили журналистам представители Национального банка и коммерческих банков в ходе дискуссии на тему «Банковский бизнес в 2013 году».

По словам заместителя директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александра Арсенюка, ситуация на денежно-кредитном рынке в настоящее время уравновешенная, но объемы кредитования растут очень медленно.

«По итогам 2012 года банки привлекли больше депозитов, но выдали меньше кредитов. Это обусловлено недостаточным спросом на кредиты со стороны экономики, поэтому банки направляют ресурсы в другие сферы, например государственные ценные бумаги, погашение задолженности внешним кредиторам», - сказал представитель НБУ.

Он также сообщил, что Национальный банк принимает меры для стимулирования спроса на кредиты, в том числе совершенствования инструментов рефинансирования и процентной политики, а также активно сотрудничает по этому вопросу с правительством в рамках Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн считает, что банки не выдают кредиты ввиду отсутствия кредитоспособных заемщиков. «Есть общегосударственная проблема недостаточной защиты прав кредитора. Значительная часть экономики страны находится в тени. Также существует проблема высокой стоимости ресурсов, вследствие чего стоимость кредитов тоже высокая», - сказал банкир.

По словам заместителя председателя правления «Эрсте Банка» Светланы Черкай, по мере повышения финансовой грамотности население более «аккуратно» относится к кредитам, поэтому спрос на кредиты в розничном сегменте также снижается.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, рост объемов кредитования в 2013 году не превысит 10% и всплеска кредитной активности не предвидится.

Объемы кредитования в 2012 году были меньше ожидаемых, преимущественно из-за высоких процентных ставок и низкого спроса на кредиты в связи с падением производства.