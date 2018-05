Центральный банк Кипра разъяснил решения Еврогруппы

Центральный банк Кипра в связи с многочисленными сообщениями СМИ о процессе оздоровления банка Laiki и его поглощения Банком Кипра (Bank of Cyprus) и "чтобы избежать недоразумений и заблуждений" во вторник опубликовал на своем сайте разъяснения решений Еврогруппы от 25 марта 2013 года, сообщает РИА «Новости».

Процесс оздоровления Laiki (Cyprus Popular Bank) включает в себя его разделение на "хороший" и "плохой"банки, с полной гарантией вкладов Laiki в размере до 100 тысяч на одного вкладчика. Это касается и совместных счетов (joint accounts), принадлежащих нескольким владельцам, говорится в пресс-релизе. Предполагается поглощение Банком Кипра "хорошей" части Laiki в рамках реструктуризации и консолидации двух банков.

Совет управляющих ЕЦБ обязался немедленно обеспечить ликвидностью Bank of Cyprus в соответствии с правилами Евросистемы, так что ликвидность Bank of Cyprus не зависит от передачи ему ликвидности, предоставляемой банку Laiki в рамках экстренного механизма (ELA). Bank of Cyprus предстоит рекапитализация, при которой владельцы счета до 100 тысяч евро будут полностью защищены в соответствии с законодательством Европейского Союза.

Назначение временных специальных управляющих в обоих банках направлено на содействие и завершение процесса оздоровления и реструктуризации Laiki и Bank of Cyprus. Что касается последнего, задача специального управляющего состоит в первую очередь в рекапитализации. В любом случае процесс консолидации не является синонимом процесса ликвидации, подчеркивает ЦБ Кипра.

"Процесс оздоровления касается только этих двух банков. Остальной части кипрской банковской системы не касаются ни процесс по оздоровлению, ни решения Еврогруппы", - говорится в сообщении.

