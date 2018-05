Fitch поместило рейтинги Кипра в список на пересмотр с возможностью понижения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента Кипра в иностранной и местной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения, сообщается на сайте агентства.

В настоящее время рейтинг Кипра находится на отметке В.

Fitch поясняет, что решение о помещении рейтинга на пересмотр связано с проблемами банковской системы Кипра, которые могут негативно повлиять на экономику страны.

Ранее агентство понизило до дефолтных рейтинги банков Laiki и Bank of Cyprus. Ранее стало известно, что Bank of Cyprus пройдет через реструктуризацию, а Laiki будет закрыт, причем его здоровые активы будут переданы конкурентному Bank of Cyprus, передает «Газета.Ru».

В ночь на понедельник совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 млрд евро.

Читайте также:

Крупные вкладчики кипрских банков могут потерять до 40% своих вкладов

Кипр путем уголовного расследования выяснит причины кризиса банковской системы