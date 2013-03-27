На торгах в среду вероятно падение пары EUR/USD до отметки 1,27 - Forex club

На мировых валютных торгах в среду, 27 марта, мнимое спокойствие вторника может смениться новой волной агрессивных распродаж на фоне сообщения о том, что средства, заблокированные в кипрском банковском секторе, постепенно утекают из государства, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара EUR/USD в текущей ситуации может упасть до отметки 1,27.

Пара GBP/USD пока придерживается "спокойной" тактики на фоне пустого экономического календаря. Публикуемые сегодня данные вряд ли вызовут всплеск эмоций, однако корректировки по ВВП не стоит полностью сбрасывать со счетов. Ближайшие цели – на 1,5260, 1,53 и 1,5340.

Консолидация USD/JPY сегодня может продолжиться, однако уже в четверг пара может взять курс на ближайшее сопротивление 95,00 и далее 95,30.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента Кипра в иностранной и местной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. В настоящее время рейтинг Кипра находится на отметке В. Fitch поясняет, что решение связано с проблемами банковской системы Кипра, которые могут негативно повлиять на экономику страны.

Еврогруппа одобрила предоставление Кипру стабилизационного кредита на 10 млрд евро. Реализация программы финансовой помощи предполагает введение налога на банковские вклады - 20% на вклады свыше 100 тыс. евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus и 4% на вклады свыше 100 тыс. евро в других кипрских банках. Банковская система Кипра заблокирована с 16 марта, "каникулы" продлятся, по крайней мере, до четверга, 28 марта.