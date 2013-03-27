Миссия Международного валютного Фонда (МВФ), как и планировалось, с 27 марта начала работу в Украине, сообщили агентству УНИАН в киевском офисе МВФ.

Миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного Фонда (МВФ), как и планировалось, с 27 марта начала работу в Киеве, сообщили агентству УНИАН в киевском офисе МВФ.

«У нас ничего не поменялось, как планировали начать работу 27 марта, так и начали», - сказали в офисе.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов подтвердил факт приезда миссии МВФ в Киев.

«Миссия МВФ начала работу в Украине. Настроение у команды Кабинета министров и Национального банка – хорошее. Мы очень активно работаем, потому что крайне заинтересованы в получении средств. Причины заинтересованности я уже не раз называл. Но мы к тому же крайне заинтересованы в рефинансировании тех кредитов, которые уже были получены от МВФ», - сказал министр, отвечая на вопрос УНИАН.

По его словам, пока рано говорить о возможных результатах работы представителей Фонда, поскольку переговоры только начались, и они пройдут не только в профильных министерствах, но также при участии первых лиц государства.

Ассоциация украинских банков сообщила о намерении миссии МВФ во главе с Кристофером Джарвисом провести встречу и с украинскими банкирами.

«С 27 марта по 10 апреля 2013 года в Киеве будет пребывать миссия МВФ, которая должна продолжить переговоры с властью Украины о новой программе финансирования в рамках соглашения о "стенд-бай". Среди заданий, которые необходимо решить для активизации экономического роста в Украине, стоит вопрос банковского сектора и, в частности, оздоровления банковской системы», - цитирует пресс-служба АУБ письмо постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ планирует провести переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля 2013 года для продолжения переговоров о заключении нового соглашения стенд-бай (SBA).

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Альер сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украину в 2013 году ждут пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд долл., в том числе около 6 млрд долл. - по ранее взятым кредитам Международного валютного фонда. В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание властей проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз».