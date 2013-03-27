Торги на межбанке открылись снижением евро

В среду, 27 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1390/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2635/39, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4445/10,4540. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2830/32 (вторник - 1,2858/60).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1360/8,1410, к 12:00 сузился спрэд 8,1375/8,1405. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1410/8,1450 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4610/10,4695, к 12:00 цены ушли вверх 10,4685/10,4780. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4735/10,4835.