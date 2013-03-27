Минфин привлек 1,396 млрд грн и 656,39 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 26 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 26 марта, привлекло в государственный бюджет 1 млрд 395,5 млн грн и 656,39 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 53,84 млн долл., удовлетворив 4 из 4 заявок, поданных на приобретение 2-летних долларовых госбумаг, доходность при этом составила 7,75%. Также были удовлетворены 2 из 4 поданных заявок на 3-летние валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 2 млн долл., доходность установлена на уровне 8%.

Поступления от размещения 4-летних валютных госбумаг составили 300,07 млн долл., доходность — 8,25%. Минфин удовлетворил единственную поданную заявку.

Размещение 3-летних валютных ОВГЗ с возможностью досрочного погашения принесло госбюджету 300,49 млн долл., при этом доходность составила 7,5%. По данному инструменту была подана только 1 заявка.

Кроме того, Минфину удалось привлечь 63,48 млн грн в ходе размещения годовых гривневых госбумаг, были удовлетворены 2 из 9 поданной заявки (общий объем заявок составил 240 млн грн). Доходность составила 10,5%.

Основной объем гривневых поступлений на ОВГЗ-аукционе 26 марта, обеспечило размещение 5-летних госбумаг, в результате которого Минфин привлек 1 млрд 395,5 млн грн, удовлетворив все 5 поданных заявок. Доходность установлена уровне 14,3%.

Гривневые госбумаги сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе 26 марта дополнительно предложил инвесторам 4-летние валютные ОВГЗ и 3-летние бумаги с досрочным погашением.

Справка УНИАН. По состоянию на 27 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 205,854 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 70,256 млрд грн, нерезидентов - 5,812 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.