«Банк Русский Стандарт» намерен привлечь 200 млн грн в результате размещения облигаций

«Банк Русский Стандарт» намерен привлечь 200 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение акционер банка принял 26 марта. В рамках эмиссии банк намерен разместить 200 тыс. штук именных процентных облигаций серий D и E (по 100 тыс. штук в каждой серии), обеспеченных гарантией материнского банка «Банк Русский Стандарт» (Российская Федерация) номинальной стоимостью 1 тыс. грн на общую сумму 200 млн грн. Акционер уполномочил главу правления банка утвердить и подписать проспект эмиссии облигаций, а также зарегистрировать проспект эмиссии и выпуск облигаций в Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку.

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 2,73 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,3 млрд грн, обязательства - 2,55 млрд грн, средства клиентов - 917,94 млн грн, собственный капитал - 177,94 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 15,03 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».