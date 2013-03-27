Клименко реформирует и сократит налоговую милицию

Одна из силовых структур - налоговая милиция - остается в составе созданного в конце прошлого года Министерства доходов и сборов, однако будет реформирована в ближайшее время, а численность состава будет сокращена.

Об этом заявил министр Александр Клименко в интервью Первому национальному каналу.

«Сегодня определено, что налоговая милиция работает в составе Миндоходов, это во-первых. Во-вторых, мы уже реформируем эту структуру, и мы сегодня сокращаем численность», - сказал он.

При этом министр обратил внимание, что налоговая служба за последние два года была значительно реформирована, что позволяет ей видеть риски неуплаты налогов в режиме онлайн и анализировать причины неуплаты налогов.

«Исходя из этого, мы сегодня будем реформировать и подразделения налоговой милиции», - уточнил А.Клименко.

Отвечая на вопрос о перспективах создания в Украине финансовой полиции, наделенной мощными полномочиями, он отметил, что любые изменения будут приняты только после общественных слушаний и консультаций с бизнесом.

«Мы сегодня должны гармонизировать правоохранительную функцию. Чтобы с бизнесом общался один-единственный коммуникатор. Это удобно, и это правильно. Какая модель будет? Это вопрос дискуссии. Дискуссия в правительстве, дискуссия с обществом», - сказал министр

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.