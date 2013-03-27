Еврокомиссия разблокировала выплату Польше 800 млн евро на строительство дорог

Варшава. Европейская комиссия решила разблокировать платежи входящей в Евросоюз Польше, замороженные накануне из-за подозрений в ценовом сговоре при строительстве ряда дорог за средства программ помощи ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского министерства регионального развития.

"Еврокомиссия приняла аргументы и объяснения, предоставленные министерством, и разблокировала платежи на дорожные проекты", - сказано в сообщении.

Министерство напомнило, что регулярно информировало Еврокомиссию о проходящем в Польше расследовании о возможной коррупции при строительстве автомобильных дорог с 2010 года.

Пресс-служба отметила, что примененная в этом случае процедура проверки является стандартной для Еврокомиссии, которая уже применяла ее более 190 раз во всех странах ЕС.

"Действия польских правоохранителей подтвердили эффективность польской системы управления и контроля использования европейских средств", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в конце января текущего года стало известно, что Еврокомиссия заблокировала выплату Польше более 800 млн евро из-за расследуемого польскими правоохранительными органами возможного ценового сговора ряда компаний и должностных лиц при строительстве дорог в стране.

Справка УНИАН. Присоединившаяся к Евросоюзу в мае 2004 году Польша является крупнейшим получателем средств помощи для новых стран-членов европейского объединения, большая часть из которых направляется на развитие инфраструктуры в стране, главным образом, строительство дорог.

ЕС выделяет средства при условии софинансирования проектов за счет государственного бюджета входящей в объединение страны, предоставляя, как правило, от 25 до 75% стоимости проекта.

Польша с момента присоединение с ЕС в мае 2004 года до конца прошлого года получила в рамках программ помощи "чистыми" - с учетом польских выплат в совместный бюджет - 51,2 млрд евро.