Клименко рассказал о распределении ответственности в финблоке правительства

Министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что его министерство отвечает за выполнение государственного бюджета в части администрирования налогов, а Министерство финансов является ответственным за формирование таможенной и налоговой политики в государстве.

Об этом он сказал в интервью журналистам на Первом национальном телеканале.

"Для того чтобы не было лишнего фискального давления на бизнес, и было принято решение о том, что ответственным за формирование политики таможенной и налоговой является Министерство финансов. В свою очередь, Министерство доходов и сборов отвечает за администрирование налогов и сборов», - отметил А.Клименко.

При этом министр дал понять, что его подчиненные четко понимают, какую ответственную миссию они выполняют.

«Если мы говорим Министерство доходов и сборов, то мы должны понимать, что это в первую очередь администратор налогов и сборов. Эффективный администратор. И мы сделаем все для того, чтобы наша эффективность с каждым днем повышалась», - сказал А.Клименко, уточнив, что главным приоритетом в работе является предоставление сервиса для налогоплательщиков.

«Мы нацелены на то, чтобы воплощать в жизнь все новые и новые сервисы для того, чтобы уплата налогов не была обременительной и не требовала лишнего времени», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов. Согласно указу, Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые реорганизуются.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Миндоходов Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и Государственной таможенной службы.

Министром доходов и сборов Президент назначил Александра Клименко – бывшего председателя ГНСУ.