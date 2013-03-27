Средний размер заработной платы в феврале вырос на 1,5%

Средний размер заработной платы штатного работника в Украине в феврале вырос по сравнению с январем 2013 года на 1,5% - до 3044 грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом средний размер зарплаты в промышленности составил 2 420 грн.

Наибольший уровень зарплат зафиксирован в сфере авиационного транспорта - 11 114 грн, наименьший – 1 821 грн - в сфере почтовых и курьерских услуг.

Как сообщал УНИАН, в январе средний уровень заработной платы составил 3 000 грн, что на 11,2% меньше по сравнению с декабрем 2012 года. В январе самые низкие зарплаты по стране получили работники сельского хозяйства, почтальоны, врачи и медперсонал, а также строители.

Объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,103 млрд грн,

Долг экономически активных предприятий за февраль т.г. вырос на 3,2% и составил 54,5% от общего объем задолженности, долги предприятий банкротов - 39,9% (-1,4% по сравнению с 1 февраля). По данным Госстата, наибольший объем долга по-прежнему зафиксирован в промышленности - 601 млн грн, (581,76 млн грн по состоянию на 1 февраля), наименьший - в сфере развлечений - 41 тыс. грн и сфере информации и телекоммуникаций - 773 тыс. грн. В региональном разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему в Донецкой области - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 февраля), наименьший - в Черновицкой области - 125 тыс. грн (171 тыс. грн на 1 февраля).

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