Новым главой Представительства МВФ в Украине станет Жером Ваше

Постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая станет Жером Ваше, который сменит на этом посту действующего главу Представительства Макса Альера, чьи полномочия заканчиваются в конце апреля.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ Фонд подтверждает, что господин Макс Альер, занимавший должность Постоянного представителя МВФ в Украине с 2009 года, покинет Киев по завершению срока его назначения в конце апреля. С 1 мая Постоянным представителем МВФ в Украине будет господин Жером Ваше», - сказано в сообщении Фонда.

Согласно информации Представительства МВФ, Ж.Ваше является гражданином Франции, имеет большой опыт работы над проблематикой развитых стран и государств с развивающейся экономикой. «В последнее время он работал над вопросами экономики Испании», - сказано в сообщении МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине, как и планировалось, начала работу Миссия Международного валютного фонда. Информацию подтвердили в Представительстве МВФ, а также министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на брифинге в Кабинете министров. По словам министра, настроение у команды переговорщиков с украинской стороны хорошее, работа ведется активно, поскольку Украина очень рассчитывает на выделение средств и на возможное рефинансирование заимствований, ранее взятых в Фонде.

Напомним также, что действующий глава Представительства МВФ в Украине Макс Альер заявлял, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, о необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украину в 2013 году ждут пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд долл., в том числе около 6 млрд долл. - по ранее взятым кредитам Международного валютного фонда. В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание властей проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».