«Райффайзен Банк Аваль» в 2012 году увеличил прибыль по МСФО в 10 раз

«Райффайзен Банк Аваль», входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил прибыль в 10 раз - до 319,44 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 30,66 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год снизились на 3% - до 49,81 млрд грн, кредиты клиентам с учетом резервов – на 6,8%, до 28,36 млрд грн, обязательства – на 7,3%, до 41,59 млрд грн, задолженность перед клиентами выросла на 3,3% - до 28,55 млрд грн, собственный капитал - на 27%, до 8,22 млрд грн, уставный капитал снизился почти в 2 раза - до 3,08 млрд грн.

Согласно сведениям в отчете, в 2012 году численность персонала банка сократилась на 746 человек до 14 455 человек, количество отделений банка сократилось на 84 до 823 единиц.

Также сообщается, что акционеры банка на собрании 25 апреля намерены утвердить итоги работы банка за 2012 год, порядок распределения прибыли, состав наблюдательного совета и изменения в устав банка.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2012 году по национальным стандартам увеличил прибыль на 10,4% - до 33,85 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 30,66 млн грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).