«ВТБ Банк» в 2012 году получил 893 млн грн убытка по МСФО

«ВТБ Банк», входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил убыток в размере 893,49 млн грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль банка составляла 106,92 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год снизились на 11,3% - до 32,66 млрд грн, долгосрочные и текущие обязательства – на 8,9%, до 29,33 млрд грн, собственный капитал - на 19,8%, до 3,7 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,44 млрд грн.

Также сообщается, что акционеры банка на собрании 26 апреля намерены утвердить итоги работы банка за 2012 год, порядок распределения прибыли (убытка) и изменения в устав банка. Как сообщил УНИАН представитель банка, подробности по этим вопросам будут обнародованы после проведения собрания.

Как сообщал УНИАН, согласно информации на официальном сайте банка, «ВТБ Банк» в 2012 году по национальным стандартам получил 951,4 млн грн прибыли против 356,97 млн грн убытка в 2011 году

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».