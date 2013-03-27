Миндоходов активнее задействует электронную отчетность в случае введения 15% соцвзноса

В случае введения единого социального взноса на уровне 15% Министерство доходов и сборов готово активнее задействовать подачу отчетности в электронной форме для всех субъектов хозяйственной деятельности.

Об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко в интервью Первому национальному каналу.

«Мы введем и дадим возможность отправлять отчетность в электронной форме. У нас есть для этого все необходимые инструменты», - отметил А.Клименко, уточнив, что электронные ключи будут выдаваться бесплатно.

Кроме того, министр обещал гармонизировать формы подачи отчетности, что позволит бизнесу сократить время для заполнения декларации.

Вместе с тем А.Клименко подчеркнул, что вводить 15% соцвзнос нужно только после того, как будут введены механизмы, позволяющие компенсировать потери госбюджета и Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, ранее А.Клименко заявлял, что снижение ставки единого социального взноса целесообразно при одновременном введении общеобязательного декларирования доходов.

С 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов. Декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

18 марта Президент Украины Виктор Янукович своим указом №141\2013 утвердил Положение о Министерстве доходов и сборов Украины, возложив на него ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса.

Идею ввести 15% единый социальный взнос в начале 2013 года озвучил первый вице-премьер Сергей Арбузов.