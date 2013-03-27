Межбанк в среду закрылся котировками 8,1450/8,1480 грн/долл.

В среду, 27 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены поднялись до 8,1465/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1450/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2635/39, к 12:00 цены понизились - 0,2632/36. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9340 (+0,0740).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2830/32, а к 15:00 упали до 1,2782/84.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4445/10,4540, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4300/10,4395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,4090/10,4185.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1360/8,1410, к 12:00 сузился спрэд - 8,1375/8,1405. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1410/8,1450 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4610/10,4695, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4685/10,4780. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4735/10,4835.