Глава комитета ВР считает оптимальным подчинение налоговой милиции Министерству доходов и сборов

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник считает оптимальным решение подчинить подразделения налоговой милиции Министерству доходов и сборов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентария.

"Думаю, в нынешних условиях такое решение - подчинение налоговой милиции министерству (доходов и сборов – УНИАН), а не выделение ее в качестве отдельного органа с чрезмерно раздутыми полномочиями, является оптимальным и для государства, и для бизнеса", - цитирует пресс-служба В.Хомутынника.

По его словам, объединение контролирующих служб – это распространенная европейская практика. "Объединение главных контролирующих служб – распространенная европейская практика последних лет. Утверждение Положения о Миндоходов стало логичным шагом в направлении реализации этой реформы. Оно дает старт реформированию налоговых и таможенных структур на региональном и местном уровнях", - отметил В.Хомутынник.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, подчинив министерству налоговую милицию.

Справка УНИАН. Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года Указом Президента путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и Государственной таможенной службы.

Миндоходов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.